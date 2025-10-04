Матчи Скрыть

Защитник "Динамо" Касерес высказался о работе с Валерием Карпиным

Легионер "Динамо" Хуан Хосе Касерес оценил старт сезона для команды и рассказал, как команда привыкает к требованиям тренера Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте
"Можно отметить некоторые положительные вещи, но мы всё еще продолжаем привыкать к требования Валерия Карпина. Сейчас мы идем шаг за шагом, от игры к игре. Уверен, что у нас всё будет хорошо", — приводит слова Касереса "Матч ТВ".

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. В первых десяти турах Российской Премьер-Лиги под руководством главного тренера сборной России бело-голубые набрали 15 очков. Команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице.

Хуан Хосе Касерес принял участие в девяти матчах РПЛ на старте сезона, забил один мяч и трижды результативно ассистировал партнёрам по команде. Ещё один матч парагваец провёл в Кубке России.

