Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Гендиректор "Балтики" поставил оценку команде по итогам первой части РПЛ

Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов оценил старт сезона для команды.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте
"Оценка старту сезона? Пять с минусом. Есть определенные шероховатости. Понятно, что мы все максималисты. И всегда хотим большего и лучшего. Поэтому и минус", - поделился Измайлов.

"Балтика" получила право принимать участие в Российской Премьер-Лиге благодаря победе в Первой лиге сезона-2024/2025. В первых десяти туров новички РПЛ набрали 17 очков и располагаются на шестом месте в таблице.

Первое поражение калининградцы потерпели лишь в 10-м туре в игре с ЦСКА (0:1). В 11-м туре подопечные Андрея Талалаева примут на своём поле махачкалинское "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 5 октября.

Источник: "Известия".

