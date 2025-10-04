Гендиректор "Балтики" поставил оценку команде по итогам первой части РПЛ

"Оценка старту сезона? Пять с минусом. Есть определенные шероховатости. Понятно, что мы все максималисты. И всегда хотим большего и лучшего. Поэтому и минус", - поделился Измайлов.
"Балтика" получила право принимать участие в Российской Премьер-Лиге благодаря победе в Первой лиге сезона-2024/2025. В первых десяти туров новички РПЛ набрали 17 очков и располагаются на шестом месте в таблице.
Первое поражение калининградцы потерпели лишь в 10-м туре в игре с ЦСКА (0:1). В 11-м туре подопечные Андрея Талалаева примут на своём поле махачкалинское "Динамо". Встреча состоится в воскресенье, 5 октября.
Источник: "Известия".
Генеральный директор калининградской "Балтики" Равиль Измайлов оценил старт сезона для команды.
