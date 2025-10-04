Писарев раскритиковал "Спартак" за дорогостоящий трансфер Жедсона Фернандеша

"Вот бы мне кто ответил на вопрос, почему был куплен футболист Жедсон Фернандеш за рекордную сумму - зачем еще один футболист на позицию Барко, который имеет схожие характеристики? Нападение под 100 миллионов при реальных проблемах в обороне: уже несколько сезонов не могут разобраться с крайними защитниками", - цитирует Писарева "РБ Спорт".
Жедсон Фернандеш перебрался в московский "Спартак из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера 26-летнего полузащитника в московский клуб превысила 20 миллионов евро. Ранее интерес к экс-игроку сборной Португалии приписывали санкт-петербургскому "Зениту".
В первой части сезона-2025/26 Жедсон Фернандеш принял участие в 10 матчах за красно-белых во всех турнирах. В его активе четыре забитых гола и одна результативная передача.
