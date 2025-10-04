Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Писарев раскритиковал "Спартак" за дорогостоящий трансфер Жедсона Фернандеша

Российский тренер Николай Писарев критически высказался о летнем трансфере португальца Жедсона Фернандеша в московский "Спартак".
Фото: официальный сайт "Спартака"
"Вот бы мне кто ответил на вопрос, почему был куплен футболист Жедсон Фернандеш за рекордную сумму - зачем еще один футболист на позицию Барко, который имеет схожие характеристики? Нападение под 100 миллионов при реальных проблемах в обороне: уже несколько сезонов не могут разобраться с крайними защитниками", - цитирует Писарева "РБ Спорт".

Жедсон Фернандеш перебрался в московский "Спартак из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно. По данным СМИ, сумма трансфера 26-летнего полузащитника в московский клуб превысила 20 миллионов евро. Ранее интерес к экс-игроку сборной Португалии приписывали санкт-петербургскому "Зениту".

В первой части сезона-2025/26 Жедсон Фернандеш принял участие в 10 матчах за красно-белых во всех турнирах. В его активе четыре забитых гола и одна результативная передача.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится