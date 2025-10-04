В "Балтике" отреагировали на включение своих игроков в состав сборной России

- Три ваших игрока в конце сентября оказались в расширенном составе сборной. Ждете, что цена на них повысится?
- Это тоже плюс. Приятно, что и в прошлое окно в расширенный список у нас попал один игрок. Сейчас уже туда попали трое. Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх, - заявил Измайлов.
В расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией были включены голкипер "Балтики" Максим Бориско, а также защитники Владислав Саусь и Мингиян Бевеев. В окончательную заявку из 30 человек попал только последний.
После 10 туров Российской Премьер-лиги "Балтика" занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Андрея Талалаева 17 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет четыре очка. В 11-м туре калининградцы дома сыграют с "Динамо" Махачкала. Матч пройдёт в воскресенье, 5 октября.
Источник: "Известия".
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте