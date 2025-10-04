Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:00
ЗенитНе начат
Рубин
15:15
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
17:30
АхматНе начат
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
14:00
Спартак КостромаНе начат
Факел
17:00
Волга УлНе начат
Чайка
17:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
14:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
17:00
Вест ХэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
СандерлендНе начат
Челси
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
15:00
ЛевантеНе начат
Жирона
17:15
ВаленсияНе начат
Атлетик
19:30
МальоркаНе начат
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
16:00
ЛеччеНе начат
Лацио
16:00
ТориноНе начат
Интер
19:00
КремонезеНе начат
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Аугсбург
16:30
ВольфсбургНе начат
Байер
16:30
УнионНе начат
Боруссия Д
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
18:00
МарсельНе начат
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

В "Балтике" отреагировали на включение своих игроков в состав сборной России

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о вызове игроков калининградцев в сборную России после удачного старта в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика" ВКонтакте
- Три ваших игрока в конце сентября оказались в расширенном составе сборной. Ждете, что цена на них повысится?
- Это тоже плюс. Приятно, что и в прошлое окно в расширенный список у нас попал один игрок. Сейчас уже туда попали трое. Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх, - заявил Измайлов.

В расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией были включены голкипер "Балтики" Максим Бориско, а также защитники Владислав Саусь и Мингиян Бевеев. В окончательную заявку из 30 человек попал только последний.

После 10 туров Российской Премьер-лиги "Балтика" занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Андрея Талалаева 17 набранных очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет четыре очка. В 11-м туре калининградцы дома сыграют с "Динамо" Махачкала. Матч пройдёт в воскресенье, 5 октября.

Источник: "Известия".

