- Он мешает команде во время игры, когда находится на скамейке, а в тренировочном процессе его эмоции нужны. Отсутствие Станковича - только плюс для "Спартака", - передаёт слова Непомнящего "Чемпионат".
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович был дисквалифицирован на месяц во всех российских турнирах после удаления за оскорбление рефери в домашнем матче Кубка России с "Ростовом" (1:2) 18 сентября. Без Станковича на скамейке красно-белые победили во всех трёх сыгранных матчах - в РПЛ дома с "Крыльями Советов" (2:1) и "Пари НН" (3:0) и в Кубке России на выезде с "Пари НН" (2:1).
5 октября в рамках 11 тура РПЛ "Спартак" сыграет на выезде с лидером чемпионской гонки ЦСКА.
Непомнящий: отсутствие Станковича - только плюс для "Спартака"
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о влиянии дисквалификации наставника "Спартака" Деяна Станковича на результаты его команды.
Фото: МатчПремьер