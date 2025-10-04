"А за что ему извиняться? Это рабочий момент. Сколько он до этого забил и сколько очков он нам принёс. Все его поддержали, он с высоко поднятой головой переживает такие ситуации", - передаёт слова Васютина "Матч ТВ".
Сегодня, "Акрон" на своём поле сыграл вничью против "Зенита" (1:1). На 90+5 минуте нападающий тольяттинцев Артём Дзюба не реализовал пенальти. Счёт в матче открыл полузащитник сине-бело-голубых Педро, а хозяева отыгрались благодаря голу вингера Эдгара Севикяна.
На данный момент команда Заурбека Тедеева располагается на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков.
Следующую игру "Акрон" проведёт на выезде против "Пари НН". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября.
Вратарь "Акрона" ответил, как в команде отреагировали на незабитый пенальти Дзюбы
Голкипер "Акрона" Александр Васютин ответил, извинился ли Артём Дзюба перед командой после незабитого пенальти против "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"