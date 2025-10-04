Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
19:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
Ливерпуль1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
Мальорка1 тайм
Реал Мадрид
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Аталанта
21:45
КомоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 2 0 2
Марсель2 тайм
Брест
20:00
НантНе начат
Осер
22:05
ЛансНе начат

Вратарь "Акрона" ответил, как в команде отреагировали на незабитый пенальти Дзюбы

Голкипер "Акрона" Александр Васютин ответил, извинился ли Артём Дзюба перед командой после незабитого пенальти против "Зенита" (1:1).
Фото: ФК "Акрон"
"А за что ему извиняться? Это рабочий момент. Сколько он до этого забил и сколько очков он нам принёс. Все его поддержали, он с высоко поднятой головой переживает такие ситуации", - передаёт слова Васютина "Матч ТВ".

Сегодня, "Акрон" на своём поле сыграл вничью против "Зенита" (1:1). На 90+5 минуте нападающий тольяттинцев Артём Дзюба не реализовал пенальти. Счёт в матче открыл полузащитник сине-бело-голубых Педро, а хозяева отыгрались благодаря голу вингера Эдгара Севикяна.

На данный момент команда Заурбека Тедеева располагается на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе восемь очков.

Следующую игру "Акрон" проведёт на выезде против "Пари НН". Встреча пройдёт в субботу, 18 октября.

