Ротенберг заявил о поддержке Карпина в "Динамо"

"Мы все вместе ему (Карпину) помогаем, болеем за команду", - передает слова Ротенберга "СЭ".
Матч 11 тура РПЛ между "Динамо" и “Локомотивом” проходит в эти минуты на "ВТБ Арене". Роман Ротенберг приехал на стадион, чтобы посетить игру.
После 10 туров "бело-голубые" находятся на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. "Железнодорожники" располагаются на 4-й строчке, набрав 20 очков.
Член совета директоров хоккейного клуба "Динамо" Роман Ротенберг высказался о работе Валерия Карпина в футбольной команде "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"