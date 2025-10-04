Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Экс-арбитр Федотов - о пенальти в ворота "Динамо": никакого 11-метрового тут нет

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"
- Ошибается VAR в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой. Что увидел Левников по ракурсам Иванова, не знаю. Конечно, никакого 11-метрового тут нет. Защитник "Динамо" Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти.

В концовке первого тайма главный судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота московского "Динамо" за фол защитника Хуана Хосе Касереса на вингере "Локомотива" Александре Руденко. Реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков.

На момент написания новости счет матча "Динамо" против "Локомотива" - 3:4. Голами за "бело-голубых" отличились форвард Иван Сергеев (23 минута), хавбек Бителло (27 минута) и защитник Максим Осипенко (85 минута). В составе гостей забитыми мячами отметились полузащитники Данил Пруцев (1 минута) и Алексей Батраков (43 минута), а также нападающие Николай Комличенко (68 минута), Дмитрий Воробьёв (81 минута) и Александо Руденко (90+2 минута).

"Локомотив" набрал 23 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" занимает 8 строчку с 15 набранными баллами.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится