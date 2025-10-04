Экс-арбитр Федотов - о пенальти в ворота "Динамо": никакого 11-метрового тут нет

- Ошибается VAR в лице Иванова, ошибается и Левников после просмотра повтора. Главному арбитру показали неправильные ракурсы. Левников находился в лучшей позиции из всех возможных, лучше не бывает. Обратная диагональ, видел все действия, сделал жест отрицания рукой. Что увидел Левников по ракурсам Иванова, не знаю. Конечно, никакого 11-метрового тут нет. Защитник "Динамо" Касерес просто положил руку на поясницу, не сделал никакого дополнительного движения. А соперник, почувствовав руки, поджал ноги и упал. Это не симуляция, но и не пенальти.
В концовке первого тайма главный судья Кирилл Левников назначил пенальти в ворота московского "Динамо" за фол защитника Хуана Хосе Касереса на вингере "Локомотива" Александре Руденко. Реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков.
На момент написания новости счет матча "Динамо" против "Локомотива" - 3:4. Голами за "бело-голубых" отличились форвард Иван Сергеев (23 минута), хавбек Бителло (27 минута) и защитник Максим Осипенко (85 минута). В составе гостей забитыми мячами отметились полузащитники Данил Пруцев (1 минута) и Алексей Батраков (43 минута), а также нападающие Николай Комличенко (68 минута), Дмитрий Воробьёв (81 минута) и Александо Руденко (90+2 минута).
"Локомотив" набрал 23 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" занимает 8 строчку с 15 набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота "Динамо" в матче 11-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Динамо"