Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
АхматЗавершен
Динамо
3 - 5 3 5
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Факел
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
1 - 2 1 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
2 - 0 2 0
СандерлендЗавершен
Челси
2 - 1 2 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 2 0 2
ЛевантеЗавершен
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
2 - 1 2 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
0 - 1 0 1
ЛеччеЗавершен
Лацио
3 - 3 3 3
ТориноЗавершен
Интер
4 - 1 4 1
КремонезеЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 0 1 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Аугсбург
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Айнтрахт
0 - 3 0 3
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
0 - 3 0 3
МарсельЗавершен
Брест
0 - 0 0 0
НантЗавершен

Галактионов объяснил, почему не выпустил Пиняева и Бакаева в матче с “Динамо”

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил причины, по которым игроки Сергей Пиняев и Зелимхан Бакаев не вышли на поле в дерби против "Динамо" (5:3).
Фото: РПЛ
- Хотели сегодня дать дебютировать после длительной травмы Сереге Пиняеву. Но, к сожалению, очень тяжело было войти по ходу матча и выполнять такой объем работы. То же самое по Зелимхану Бакаеву. Это наши основные игроки. Но, к сожалению, сегодня игра так складывалась… Она была очень нервная, боевая. Если бы требовалось усилить атакующие действия, то да. Но мы вели в счете, надо было его сохранять и доводить (матч) до победы.

Напомним, Сергей Пиняев, играющий на позиции крайнего форварда, выбыл из состава "Локомотива" в начале августа из-за повреждения задней поверхности бедра. Всего в этом сезоне нападающий провел 2 матча и отметился 1 голом.

Зелимхан Бакаев в сезоне-2025/2026 поучаствовал в 14 играх за "железнодорожников" во всех турнирах и сделал 8 результативных действий, забив 2 гола и сделав 6 голевых передач.

Встреча "Динамо" и "Локомотива" закончилась со счетом 3:5 в пользу "красно-зеленых". На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится