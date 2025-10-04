Галактионов объяснил, почему не выпустил Пиняева и Бакаева в матче с “Динамо”

- Хотели сегодня дать дебютировать после длительной травмы Сереге Пиняеву. Но, к сожалению, очень тяжело было войти по ходу матча и выполнять такой объем работы. То же самое по Зелимхану Бакаеву. Это наши основные игроки. Но, к сожалению, сегодня игра так складывалась… Она была очень нервная, боевая. Если бы требовалось усилить атакующие действия, то да. Но мы вели в счете, надо было его сохранять и доводить (матч) до победы.
Напомним, Сергей Пиняев, играющий на позиции крайнего форварда, выбыл из состава "Локомотива" в начале августа из-за повреждения задней поверхности бедра. Всего в этом сезоне нападающий провел 2 матча и отметился 1 голом.
Зелимхан Бакаев в сезоне-2025/2026 поучаствовал в 14 играх за "железнодорожников" во всех турнирах и сделал 8 результативных действий, забив 2 гола и сделав 6 голевых передач.
Встреча "Динамо" и "Локомотива" закончилась со счетом 3:5 в пользу "красно-зеленых". На данный момент подопечные Михаила Галактионова находятся на первой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Источник: Sport24
