- Как только будут договоренности, клуб об этом объявит. Опять же, формат матча непонятный. Давайте дождемся официальной позиции клуба, пока будут (достигнуты) договоренности. Но контрольный матч у нас будет, хоть у нас и не так много ребят остается. Но с кем и в каком формате — клуб объявит отдельно.
Вчера, 4 октября, "Локомотив" одержал уверенную победу над "Динамо" в московском дерби. Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе "ВТБ Арена" и завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.
После октябрьской паузы на игры национальных сборных команда Михаила Галактионова примет у себя дома на "РЖД Арене" московский ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России. Встреча запланирована на 18 октября.
На данный момент подопечные Галактионова лидируют в турнирной таблице РПЛ с 23 набранными очками, опережая действующего чемпиона страны по дополнительным показателям.
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов не исключил возможности товарищеской игры "Локомотива" против сборной Боливии
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов ответил на вопрос, будет ли у команды товарищеский матч со сборной Боливии.
Фото: ФК "Локомотив"