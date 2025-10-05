Защитник "Спартака" - о поражении от ЦСКА: я разочарован

"Это моё второе дерби. В каждом очень хочется и важно победить. К сожалению, не получилось. Я разочарован. Мы пропустили три гола, не могу это объяснить. Но мы не пали духом, нельзя было просто смириться с ситуацией. Мы забили гол в первом тайме, ещё один - во втором. Могли забить и третий", - передаёт слова Джику "Чемпионат".
В воскресенье, 5 октября, "Спартак" на выезде сыграл против ЦСКА. на "ВЭБ Арене". Игра рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась поражением красно-белых со счетом 2:3. Отметим, что к 18-й минуте встречи команда Деяна Станковича пропустила в свои ворота три мяча. Это произошло впервые в истории "Спартака" в чемпионате России.
На данный момент красно-белые занимают пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 18 очков.