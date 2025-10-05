Гайич - о победе ЦСКА над "Спартаком" молодые футболисты творят, мы не мешаем

"Эта победа - большой шаг. Каждый знает свою роль. Молодые футболисты творят, мы им не мешаем. У Кисляка и Глебова такая скорость, что получаю удовольствие находиться рядом с ними", - передаёт слова Гайича Sport24.
Сегодня, 5 октября ЦСКА в домашнем матче на "ВЭБ Арене" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2. Голами в составе "армейцев" отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший пенальти, Данил Круговой, а у красно-белых отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Также на 85-й минуте защитник красно-синих Милан Гайич выбил мяч головой с ленточки своих ворот после розыгрыша углового.
На данный момент ЦСКА лидирует в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 24 очка.