Кисляк - о травме Акинфеева: было тревожно

"Было тревожно. Слава (Тороп) тоже хороший вратарь. У него великое будущее", - приводит слова Кисляка "Матч ТВ".
В воскресенье, 5 октября ЦСКА в домашнем матче на "ВЭБ Арене" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2. Голами в составе "армейцев" отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков, реализовавший пенальти, Данил Круговой, а у красно-белых отличились Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия. Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев получил травму и вынужденно был заменён на 60-й минуте игры.
После 11 туров ЦСКА занимает первую строчку в Российской Премьер-Лиге, имея в своём активе 24 очка.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о травме голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева в матче 11-го тура против "Спартака".
Фото: "РИА Новости Спорт"