Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
Милан2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм

Челестини - об игре Торопа против "Спартака": опыт нельзя купить в супермаркете

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал игру вратаря команды Владислава Торопа.
Фото: ПФК ЦСКА
"Опыт нельзя купить в супермаркете. Войти в матч при счёте 3:2, когда ты меняешь легенду клуба, не проведя какой-то разминки - это нестандартная ситуация. Он молодой, и нормально, что он моментами нервничал. Но я обратил внимание, что другие игроки тоже начали нервничать - это значит, что нам в этом компоненте надо ещё поработать", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".

Сегодня, 5 октября ЦСКА на своём поле принимал московский "Спартак". "Армейский" клуб обыграл красно-белых со счётом 3:2. Голкипер Владислав Тороп вышел на замену на 62-й минуте встречи после травмы 39-летнего Игоря Акинфеева. Красно-синие одержали третью победу в чемпионате России подряд.

21-летний голкипер "армейцев" сыграл в этом сезоне в шести играх во всех турнирах, и две встречи провёл "на ноль".

Ранее в СМИ была информация, что Игорь Акинфеев подвернул голеностоп и пропустит около 10-14 дней.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает первую позицию, имея в своём активе 24 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится