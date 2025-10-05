Челестини - об игре Торопа против "Спартака": опыт нельзя купить в супермаркете

"Опыт нельзя купить в супермаркете. Войти в матч при счёте 3:2, когда ты меняешь легенду клуба, не проведя какой-то разминки - это нестандартная ситуация. Он молодой, и нормально, что он моментами нервничал. Но я обратил внимание, что другие игроки тоже начали нервничать - это значит, что нам в этом компоненте надо ещё поработать", - передаёт слова Челестини "Матч ТВ".
Сегодня, 5 октября ЦСКА на своём поле принимал московский "Спартак". "Армейский" клуб обыграл красно-белых со счётом 3:2. Голкипер Владислав Тороп вышел на замену на 62-й минуте встречи после травмы 39-летнего Игоря Акинфеева. Красно-синие одержали третью победу в чемпионате России подряд.
21-летний голкипер "армейцев" сыграл в этом сезоне в шести играх во всех турнирах, и две встречи провёл "на ноль".
Ранее в СМИ была информация, что Игорь Акинфеев подвернул голеностоп и пропустит около 10-14 дней.
После 11 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает первую позицию, имея в своём активе 24 очка.
