Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
1 - 4 1 4
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
РоторЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Вулверхэмптон
1 - 1 1 1
БрайтонЗавершен
Астон Вилла
2 - 1 2 1
БернлиЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Ньюкасл
2 - 0 2 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
0 - 1 0 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Севилья
4 - 1 4 1
БарселонаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Райо ВальеканоЗавершен
Эспаньол
1 - 2 1 2
БетисЗавершен
Сельта
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
1 - 1 1 1
КальяриЗавершен
Фиорентина
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ПизаЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Ювентус
0 - 0 0 0
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Гамбург
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
0 - 0 0 0
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Страсбург
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Гавр
2 - 2 2 2
РеннЗавершен
Монако
2 - 2 2 2
НиццаЗавершен
Лилль
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен

Защитник "Спартака": мы в чемпионской гонке

Защитник "Спартака" Александер Джику прокомментировал позицию команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Конечно, мы в чемпионской гонке. Есть отставание, но и матчи не кончились. Сейчас перерыв, а затем важно будет перестроиться и выиграть следующий матч", - сказал Джику в интервью "Чемпионату".

После 11 туров "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего ЦСКА на шесть очков.

Напомним, что в воскресенье, 5 октября, команда Деяна Станковича проиграла подопечным Фабио Челестини со счётом 2:3. Это третье поражение "Спартака" в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится