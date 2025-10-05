"Конечно, мы в чемпионской гонке. Есть отставание, но и матчи не кончились. Сейчас перерыв, а затем важно будет перестроиться и выиграть следующий матч", - сказал Джику в интервью "Чемпионату".
После 11 туров "Спартак" находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России с 18 набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего ЦСКА на шесть очков.
Напомним, что в воскресенье, 5 октября, команда Деяна Станковича проиграла подопечным Фабио Челестини со счётом 2:3. Это третье поражение "Спартака" в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Защитник "Спартака": мы в чемпионской гонке
Защитник "Спартака" Александер Джику прокомментировал позицию команды в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА