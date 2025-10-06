"Мы же не ерундой там занимаемся". Круговой – о вызове игроков ЦСКА в сборную России

"Конечно, хорошо, что много наших футболистов привлекается в национальную команду. Хоть мы и отсутствуем на тренировочном процессе в клубе, но получаем игровое время и тренируемся в сборной. Мы же не ерундой там занимаемся", — приводит слова Кругового "Чемпионат".
Приглашение в состав национальной команды России в октябре получили шесть футболистов из ЦСКА. Это Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев и Даниил Круговой.
10 числа сборная России проведет товарищеский матч с Ираном в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени. 14 октября команда Валерия Карпина встретится со сборной Боливии в Москве. Матч состоится на домашней арене "Динамо" в 20:00 по московскому времени.
Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о вызове шести игроков московской команды в сборную России.
Фото: "Чемпионат"