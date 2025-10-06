Непомнящий: когда Станкович на трибуне, "Спартак" играет спокойнее и увереннее

"Вижу, что в работе Станкович хорош. Игроки на хорошем уровне, хорошо готовы функционально, командные действия у "Спартака" есть. Но когда он на бровке, это сковывает команду. Поэтому, когда он на трибуне, команда играет спокойнее и увереннее", — приводит слова Непомнящего "Чемпионат".
В воскресенье, 5 октября "Спартак" уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Сербский специалист пропустил встречу своей команды из-за дисквалификации. КДК РФС с 19 сентября отстранил Станковича от матчей РФС из-за оскорблений арбитра Егора Егорова во встрече 8-го тура РПЛ с "Динамо".
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 18 очков в 11-ти встречах.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах "Спартака" во время дисквалификации главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"