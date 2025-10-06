Камоцци: было бы здорово, если Федун вернулся в "Спартак"

Ранее в СМИ были новости, что генеральный директор «Спартака» Олег Малышев покинет московский клуб. Сообщается, что Антон Мишнов из «Лукойла» рассматривается как один из возможных преемников. 48-летний Малышев занимает эту должность с июня 2023 года.
«Работа Малышева в «Спартаке»? Не очень хорошо. Очевидно, что клуб пережил много неприятностей во время его работы. Мы можем говорить о выборе спортивного директора или выборе игроков. Я не увидел сильного руководства ни в одной из сторон клуба. Было бы здорово, если Федун вернулся в «Спартак», — заявил Камоцци Metaratings.
В 2022 году Леонид Федун также сложил с себя все полномочия в «Спартаке». Он вышел из состава акционеров клуба, 100% акций которого приобрел «Лукойл».
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал возможный уход генерального директора «Спартака» Олега Малышева.
Фото: ТАСС