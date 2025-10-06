Обляков — о победе над "Спартаком": дерби удалось. Нужно было еще больше забивать в первом тайме

«Приятно, что было много болельщиков, хорошая атмосфера. Думаю, что дерби удалось. Нужно было еще больше забивать в первом тайме, чтобы не было нервной концовки. Повели в счете, немного подсели, хотелось сохранить результат, из?за этого больше старались играть в позиционной обороне, чтобы выбегать в контратаки», — заявил Обляков «Матч ТВ».
Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась в воскресенье, 5 октября. ЦСКА на своем поле одержал победу над «Спартаком» со счетом 3:2. Первые три мяча армейцев были забиты за 18 минут матча. Голами отметились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Даниил Круговой. В составе красно-белых мячи забили Жедсон Фернандеш и Ливан Гарсия.
После этой встречи ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Спартак» идет на шестой строчке, набрав 18 очков.
Фото: ФК ЦСКА