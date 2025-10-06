Совет директоров московского «Спартака» обсудит возможное назначение Андрея Мовсесьяна, сообщает «Чемпионат». Ожидается, что специалист будет курировать российский трансферный рынок и команду «Спартак-2».
Мовсесьян проработал в системе ЦСКА с 2012 по 2024 год. Начав карьеру в клубе в качестве скаута, в 2022 году он был назначен спортивным директором армейцев.
«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч красно-белые проведут 18 октября против Ростова в рамках 12-ого тура Российской Премьер-Лиги.
Совет директоров "Спартака" рассмотрит назначение экс-спортдира ЦСКА — источник
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян может возглавить спортивный блок московского «Спартака».
Фото: ФК ЦСКА