"Оренбург" рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера — источник

Как сообщает Sport24, в шорт-лист претендентов на должность главного тренера «Оренбурга» вошли Сергей Игнашевич, Александр Кержаков и Владимир Федотов.
Наиболее предпочтительным вариантом для руководства клуба считается Игнашевич. Генеральный директор «Оренбурга» Кирилл Волженкин уже сотрудничал с ним в калининградской «Балтике» и остался доволен совместной работой.
Ранее сообщалось, что команду покинул Владимир Слишкович, занимавший пост главного тренера с осени 2024 года. В текущем сезоне под его руководством «Оренбург» набрал семь очков за 11 туров Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы на данный момент идут на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
За всё время с момента назначения специалиста «Оренбург» провел 36 игр во всех турнирах, в которых одержал восемь побед, семь раз сыграл вничью и 20 раз уступил сопернику.
Фото: ФК "Балтика"