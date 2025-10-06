Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ЕнисейНе начат
КАМАЗ
19:30
УралНе начат

"Оренбург" рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера — источник

Стал известен шорт-лист претендентов на должность нового главного тренера «Оренбурга».
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает Sport24, в шорт-лист претендентов на должность главного тренера «Оренбурга» вошли Сергей Игнашевич, Александр Кержаков и Владимир Федотов.

Наиболее предпочтительным вариантом для руководства клуба считается Игнашевич. Генеральный директор «Оренбурга» Кирилл Волженкин уже сотрудничал с ним в калининградской «Балтике» и остался доволен совместной работой.

Ранее сообщалось, что команду покинул Владимир Слишкович, занимавший пост главного тренера с осени 2024 года. В текущем сезоне под его руководством «Оренбург» набрал семь очков за 11 туров Российской Премьер-Лиги. Оренбуржцы на данный момент идут на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

За всё время с момента назначения специалиста «Оренбург» провел 36 игр во всех турнирах, в которых одержал восемь побед, семь раз сыграл вничью и 20 раз уступил сопернику.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится