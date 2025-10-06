Матчи Скрыть

Губерниев: "Спартаку" надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение Сергея Некрасова на пост генерального директора московского «Спартака» и поделился мнением о будущем главного тренера Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
«Нормально отношусь к перестановкам в руководстве «Спартака». Клубу надо гнать Станковича и вместо него назначать Талалаева, но надо сначала договориться с «Балтикой». Видимо, Деяна в скором времени уволят.

Ничего удивительного, что Некрасов работал в «Газпромбанке». Бесков вообще работал в «Динамо». Да, для резюме важно, где человек работал, но нужно, чтобы он был толковый. Главное, чтобы Некрасов приносил клубу пользу. «Спартак» должен быть сильным и бороться за первое место. Это витрина российского футбола», – заявил Губерниев Metaratings.

Сергей Некрасов сменил Олега Малышева, который покинул пост по семейным обстоятельствам, но продолжит работу в структуре клуба. 48-летний Малышев занимал должность генерального директора с июня 2023 года.

«Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Следующий матч красно-белые проведут 18 октября против Ростова в рамках 12-ого тура Российской Премьер-Лиги.

