Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
4 - 1 4 1
Урал2 тайм

Ряд футболистов сборной Ирана пропустят игру с Россией

В пресс-службе Ирана сообщили, кто не сыграет в товарищеском матче со сборной России.
Фото: Getty Images
- Сборная Ирана прилетит в Волгоград в среду. В программе пребывания — предматчевая тренировка и игра. Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде пропустят матч из-за травм.

Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в ближайшую пятницу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе "Волгоград-Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун получил перелом малоберцовой кости и разрыв сухожилия голеностопного сустава во время тренировки в своем клубе "Шабаб Аль-Ахли".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится