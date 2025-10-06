- Сборная Ирана прилетит в Волгоград в среду. В программе пребывания — предматчевая тренировка и игра. Сердар Азмун, Роузбеш Чешми, Мехди Гайеди, Маджид Хоссейни и Али Голизаде пропустят матч из-за травм.
Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в ближайшую пятницу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе "Волгоград-Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший нападающий "Зенита" Сердар Азмун получил перелом малоберцовой кости и разрыв сухожилия голеностопного сустава во время тренировки в своем клубе "Шабаб Аль-Ахли".
Источник: "Чемпионат"
Ряд футболистов сборной Ирана пропустят игру с Россией
В пресс-службе Ирана сообщили, кто не сыграет в товарищеском матче со сборной России.
Фото: Getty Images