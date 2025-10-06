- Из "Оренбурга" со мной никто не связывался. Это нормальный клуб, у него стабильное положение в чемпионате России. Если поступит предложение от "Оренбурга", конечно, пообщаюсь с руководством, - сказал Ташуев "РБ Спорт".
Напомним, последним местом работы Сергея Ташуева был грозненский "Ахмат", который российский специалист покинул в мае 2025 года после поражения в первом стыковом матче от "Урала" 1:2.
На данный момент "Оренбург" идет на 14-м месте в РПЛ с 7 очками.
Ташуев поделился информацией о своем тренерском будущем
Фото: "Чемпионат"