Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
5 - 1 5 1
УралЗавершен

Ташуев поделился информацией о своем тренерском будущем

Российский тренер Сергей Ташуев высказался, готов ли он возглавить "Оренбург".
Фото: "Чемпионат"
- Из "Оренбурга" со мной никто не связывался. Это нормальный клуб, у него стабильное положение в чемпионате России. Если поступит предложение от "Оренбурга", конечно, пообщаюсь с руководством, - сказал Ташуев "РБ Спорт".

Напомним, последним местом работы Сергея Ташуева был грозненский "Ахмат", который российский специалист покинул в мае 2025 года после поражения в первом стыковом матче от "Урала" 1:2.

На данный момент "Оренбург" идет на 14-м месте в РПЛ с 7 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится