"Не хочу обсуждать, стало ли судейство при мне лучше или нет из-за уважения к работе, которая была проделана перед нами. Люди никогда не будут полностью довольны судейством. Мы осознаем проблемы, которые есть, и работаем над их решением", – приводит слова Мажича РИА Новости.
Сербский специалист работает в департаменте судейства и инспектирования с лета 2023 года. До назначения в РФС он руководил судейством на Кипре. В июле 2025 года Мажич продлил контракт с РФС еще на один год.
На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет ЦСКА, набравший 24 очка в 11-ти турах. Московский "Локомотив" отстает от армейцев на одно очко и располагается на второй строчке. Аналогичное количество очков в свой актив записал "Краснодар". Действующий чемпион России на сегодняшний день замыкает тройку лидеров РПЛ.
Мажич: не хочу обсуждать, стало ли судейство при мне лучше или нет. Люди никогда не будут довольны
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич высказался о судействе в российском футболе.
Фото: РФС