Главный тренер сборной России оценил уровень предстоящих соперников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих матчах с Ираном и Боливией.
Фото: РФС
"Можно сказать, что Иран и Боливия плюс-минус одинаковые по силе, различаются по стилистике. Боливия потехничнее, Иран атлетичнее. Мелёхин и Осипенко скорее всего выйдут в основе с Иранов. Виктор в хорошей форме", - цитирует Карпина "Чемпионат".

10 октября национальная команда России проведет товарищеский матч с Ираном в Волгограде, а 14 числа сыграет с Боливией в Москве на домашнем стадионе столичного "Динамо".

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентябре команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и одержала выездную победу над Катаром (4:1).

