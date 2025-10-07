"Пока ещё не верится. Осознание, наверное, придёт, как надену форму. Со всеми общаюсь, ребята спрашивают про Талалаева, про его подходы. Стараюсь со всеми коммуницировать", - передаёт слова Бевеева "Чемпионат".
Мингиян Бевеев в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за "Балтику" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Защитник перешёл в калининградский клуб этим летом из "Урала". За национальную команду он пока не провёл ни одного матча.
Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведет встречу с Боливией 14 октября в Москве.
Бевеев - о вызове в сборную: осознание придёт, как надену форму
Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев прокомментировал свой вызов в сборную России.
Фото: ФК "Балтика"