Бевеев - о вызове в сборную: осознание придёт, как надену форму

Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев прокомментировал свой вызов в сборную России.
Фото: ФК "Балтика"
"Пока ещё не верится. Осознание, наверное, придёт, как надену форму. Со всеми общаюсь, ребята спрашивают про Талалаева, про его подходы. Стараюсь со всеми коммуницировать", - передаёт слова Бевеева "Чемпионат".

Мингиян Бевеев в текущем сезоне принял участие в 13 матчах за "Балтику" во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Защитник перешёл в калининградский клуб этим летом из "Урала". За национальную команду он пока не провёл ни одного матча.

Напомним, что сборная России сыграет в Волгограде со сборной Ирана 10 октября, а также проведет встречу с Боливией 14 октября в Москве.

