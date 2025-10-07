Карпин ответил, приглашал ли его Глушаков на свой прощальный матч

"Звал ли Глушаков на прощальный матч? Звал. Карьера замечательная у него", - передает слова Карпина "СЭ".
Напомним, прощальный матч 38-летнего полузащитника Дениса Глушакова с участием московских "Спартака" и "Локомотива" состоится 11 октября. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки", судить встречу будет бывший арбитр ФИФА Александр Егоров.
