Карпин ответил, приглашал ли его Глушаков на свой прощальный матч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о карьере бывшего хавбека "Спартака" Дениса Глушакова.
Фото: "Чемпионат"
"Звал ли Глушаков на прощальный матч? Звал. Карьера замечательная у него", - передает слова Карпина "СЭ".

Напомним, прощальный матч 38-летнего полузащитника Дениса Глушакова с участием московских "Спартака" и "Локомотива" состоится 11 октября. Игра пройдет на стадионе "Арена Химки", судить встречу будет бывший арбитр ФИФА Александр Егоров.

