"Не вижу никакой сенсации". Черданцев высказался о ничьей в матче "Акрон" - "Зенит"

- С чем связана осечка "Зенита" в матче с "Акроном"? С тем, что "Акрону" позарез нужны очки. "Зенит" — лидер нашего футбола, команда с сильнейшим составом. Понятно, что на него все настраиваются, стараются показать лучшую игру. Это нормально, когда в выездных матчах лидерам приходится тяжело. Думаю, что Тедеев здорово подготовил команду, футболисты были сверхмотивированными. Не вижу никакой сенсации.
В субботу, 4 октября, "Акрон" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 1:1. На гол вингера гостей Педро хозяева ответили точным ударом крайнего нападающего Эдгара Севикяна. На 90+5 минуте игры форвард тольяттинцев Артем Дзюба не забил пенальти, который мог принести его команде победу.
По итогам прошедшего тура "Зенит" набрал 20 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата. "Арон" с 8 набранными баллами занимает 13-е место.
Источник: "Матч ТВ"