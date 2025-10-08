"Я думаю, что это могло быть обговорено с Малышевым заранее — если мы в дерби проиграем, ты уходишь. "Спартак" потратил столько денег, продлил контракт со Станковичем, когда этого не надо было делать… Ну а кто за это ответственный? Генеральный директор", — приводит слова Радимова "РБ Спорт".
"Спартак" уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата России. На следующий день после этой встречи пресс-служба красно-белых объявила об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Его должность занял Сергей Некрасов.
На данный момент команда Деяна Станковича занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков.
Радимов заявил, что Малышев мог покинуть пост гендиректора "Спартака" из-за поражения команды от ЦСКА
Фото: ФК "Спартак"