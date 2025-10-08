Защитник ЦСКА: у нас в обороне всегда всё будет в порядке

"Я чувствую себя очень комфортно в ЦСКА. Мне нравится играть в паре с Дивеевым. Я считаю, что Дивеев - это очень классный игрок, один из сильнейших на своей позиции в России. Но у нас есть и Лукин, Абдулкадыров. Эти ребята тоже очень хорошие футболисты с большим будущим. Поэтому кто бы ни играл в обороне, у ЦСКА всегда всё будет в порядке", - сказал Виктор в интервью Legalbet.
Жоао Виктор перешёл в ЦСКА этим летом из бразильского "Васко Да Гама". Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. В составе красно-синих в этом сезоне защитник провёл семь матчей во всех турнирах, не отметился результативными действия.
Напомним, что после 11 сыгранных туров ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.
В следующем матче "армейцы" сыграют на выезде против московского "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
Фото: ПФК ЦСКА