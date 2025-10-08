Лукин: хочу забить гол за сборную России

"Очень хочется победить в двух матчах, показать качественный футбол, чтобы мы навязывали свою игру, чтобы соперник подстраивался под нас. Хотел бы провести качественные матчи и забить гол. Это очень сложно. Но если этого очень хотеть, думаю, что это может случиться", - сказал футболист в эфире "Матч ТВ".
В сезоне-2025/2026 Матвей Лукин провел 13 матчей за московский ЦСКА, на данный момент команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице РПЛ с 24 набранными очками в своем активе. За сборную России защитник дебютировал 7 сентября в игре против Катара, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Футболист провел на поле 26 минут.
Сборная России в октябре встретится 10 числа против команды Ирана в Волгограде и 14 числа против Боливии в Москве.
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился эмоциями от вызова в сборную России и целями на предстоящие товарищеские матчи.
Фото: РФС