"Игорь Акинфеев — это мощь ЦСКА, который действительно внушает уверенность защитникам. Это футбол, он получил травму в таком очень важном матче. Самое главное, что ЦСКА выиграл у "Спартака". Конечно, хотелось бы, чтобы Игорь выздоровел. С ним ЦСКА намного легче и надёжней", - сказал Иванов в интервью "Чемпионату".
Игорь Акинфеев провел всю свою карьеру в московском ЦСКА. В текущем сезоне вратарь отыграл 12 матчей и пропустил 10 голов. За все время в основном составе клуба голкипер провел 809 игр и отыграл на ноль в 335 из них.
Во втором тайме матча 11-го тура РПЛ со "Спартаком" Игорь Акинфеев получил травму связок голеностопа. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ЦСКА. На данный момент "армейцы" занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.
Экс-игрок ЦСКА - о травме Акинфеева: хотелось бы, чтобы Игорь выздоровел. С ним "армейцам" намного легче
Экс-футболист ЦСКА Василий Иванов подчеркнул важность капитана команды Игоря Акинфеева для игры "армейцев".
Фото: ФК ЦСКА