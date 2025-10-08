Чернышов - о Карпине: совмещение постов может сыграть с ним злую шутку

"Карпин подписал долгосрочный контракт, поэтому, наверное, ему дали возможность начать всё ломать и строить команду под себя. Тренеру нужно дать время, чтобы появился результат. Промежуточный этап будет после первой половины чемпионата. Поэтому предстоящий отрезок будет определяющим для Карпина.
Но всегда говорил, что совмещение постов может сыграть с ним злую шутку, потому что происходит распыление. Думаю, что в конце концов Валерий Георгиевич придёт к пониманию и сосредоточится только на одной работе", - сказал Чернышов "Чемпионату".
Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" в начале июля 2025 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Под руководством тренера команда провела 16 матчей, одержала 6 побед и потерпела 7 поражений. Бело-голубые идут на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков. Следующая встреча пройдет 19-го октября против "Ахмата" в рамках 12 тура РПЛ.
Сборную России Валерий Карпин возглавил в конце июля 2021 года. Под руководством российского специалиста национальная команда провела 26 матчей, одержала 18 побед, в 7-ми встречах сыграла вничью и в 1 матче потерпела поражение.
Бывший футболист "Спартака" Андрей Чернышов проанализировал работу Валерия Карпина в московском "Динамо".
