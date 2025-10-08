Экс-спортдир "Оренбурга" назвал сильнейшего игрока РПЛ

«Батраков – первый, Кисляк – второй. Кроме них из наших пацанов выделю Глебова, Руденко, Воробьёва, Пруцева. Уверен, когда придёт время, Батраков и Кисляк уедут в Европу. Ведь для них это только второй сезон в РПЛ. Два-три сезона – и за ними придут большие клубы», – заявил Андреев Metaratings.
Алексей Батраков в нынешнем сезоне забил 11 голов и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 23 миллионов евро по версии Transfermarkt.
В прошедшем сезоне Батраков сыграл в 29 матчах за «Локомотив» в Российской Премьер-Лиги, забив 14 голов и отдав 7 результативных передач. Также он принял участие в 8 матчах Кубка России, где забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о сильнейших футболистах Российской Премьер-Лиги.
