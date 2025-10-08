Миранчук — о перелетах между США и Россией: привыкнуть к столь долгой дороге тяжело

«Привык ли к столь долгой дороге? Привыкнуть тяжело. Просто понимаю, что это данность. Спокойно отношусь к этому. Что касается моего появления, то я готов, но нужно спрашивать у Карпина», — отметил Миранчук «Матч ТВ».
Напомним, что Алексей Миранчук перешёл в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» 30 июля 2024 года за 12 миллионов. Его трансфер стал одним из самых дорогих в истории МЛС. Контракт игрока рассчитан до 31 декабря 2027 года. С тех пор он провел 49 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
Фото: IMAGO