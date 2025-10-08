«Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком. Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас. У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать. По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе», — заявил Аленичев «СЭ».
Денис Глушаков выступал за такие команды, как «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», армянский «Урарту».
Глушаков является обладателем чемпионского титула в составе «Спартака» в сезоне-2016/17. Также 38-летний полузащитник сыграл 57 матчей за сборную России, отметившись пятью забитыми мячами.
Аленичев обратился к российским футболистам: если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев отметил, что несмотря на успешную карьеру Дениса Глушакова в России, хавбеку не удалось проявить себя в европейском футболе.
Фото: ФК "Спартак"