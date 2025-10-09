"Они кардинально другие. В сборной, как минимум при начале атаки, два опорных, в "Спартаке" — один опорный. Разный выход из обороны, разный прессинг. Но это требования, их надо выполнять", – приводит слова Умярова "РБ Спорт".
Наиль Умяров включен в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Он получил вызов в национальную команду впервые в карьере. 25-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 13 встречах, в которых отметился тремя результативными передачами.
Национальная команда России проведет встречу с Ираном 10 октября. Матч состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". 14 числа команда Валерия Карпина встретится со сборной Боливии на домашнем стадионе "Динамо" в Москве.
Умяров сравнил требования Станковича в "Спартаке" и Карпина в сборной
Футболист "Спартака" и сборной России Наиль Умяров сравнил подход главного тренера красно-белых Деяна Станковича и возглавляющего сборную России Валерия Карпина.
