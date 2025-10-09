Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Умяров сравнил требования Станковича в "Спартаке" и Карпина в сборной

Футболист "Спартака" и сборной России Наиль Умяров сравнил подход главного тренера красно-белых Деяна Станковича и возглавляющего сборную России Валерия Карпина.
Фото: "Матч ТВ"
"Они кардинально другие. В сборной, как минимум при начале атаки, два опорных, в "Спартаке" — один опорный. Разный выход из обороны, разный прессинг. Но это требования, их надо выполнять", – приводит слова Умярова "РБ Спорт".

Наиль Умяров включен в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи. Он получил вызов в национальную команду впервые в карьере. 25-летний полузащитник в текущем сезоне принял участие в 13 встречах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Национальная команда России проведет встречу с Ираном 10 октября. Матч состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". 14 числа команда Валерия Карпина встретится со сборной Боливии на домашнем стадионе "Динамо" в Москве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится