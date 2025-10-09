Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Зенит" потребовал взыскать с "Химок" 77,4 миллиона рублей

"Зенит" направил заявление в арбитражный суд Московской области с требованием взыскать с "Химок" долг в размере 77,4 миллионов рублей.
Фото: ФК "Химки"
Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Отмечается, что петербургский клуб подал заявление еще 6 октября. Однако суд не приступил к его рассмотрению, поскольку "Зенит" не приложил документы, подтверждающие оплату госпошлины. Основания, по которым у "Зенита" возникли требования к подмосковному клубу, не указаны.

По итогам предыдущего сезона "Химки" финишировали на 12-м месте в чемпионате России, однако не получили лицензию на участие в Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/26 в связи с финансовыми трудностями.

Летом 2025 года клуб объявил о прекращении деятельности. 9 сентября Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Сообщалось, что клуб задолжал налоговой более 448 миллионов рублей.

