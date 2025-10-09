"Зенит" потребовал взыскать с "Химок" 77,4 миллиона рублей

Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Отмечается, что петербургский клуб подал заявление еще 6 октября. Однако суд не приступил к его рассмотрению, поскольку "Зенит" не приложил документы, подтверждающие оплату госпошлины. Основания, по которым у "Зенита" возникли требования к подмосковному клубу, не указаны.
По итогам предыдущего сезона "Химки" финишировали на 12-м месте в чемпионате России, однако не получили лицензию на участие в Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/26 в связи с финансовыми трудностями.
Летом 2025 года клуб объявил о прекращении деятельности. 9 сентября Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Сообщалось, что клуб задолжал налоговой более 448 миллионов рублей.