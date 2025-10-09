Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Пименов сделал прогноз на матч сборной России с Ираном

Бывший российский футболист Руслан Пименов заявил, что сборная России в товарищеском матче с Ираном сможет одержать победу со счетом 3:0.
Фото: РФС
"Сборная Ирана — хорошая, очень крепкая команда, но наши ребята, безусловно, сильнее. Если выйдем на матч в лучшем своем составе, если будем выглядеть точно так же, как с Катаром в сентябре, то очень уверенно победим. Лично я думаю, что выиграем эту встречу со счетом 3:0", – приводит слова Пименова "Матч ТВ".

Сборная России сыграет с командой Ирана в товарищеском матче 10 октября. Встреча состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". Начало – в 20:00 по московскому времени. Следующий матч команды Валерия Карпина состоится 14 октября. Россия сыграет с Боливией на домашнем стадионе "Динамо" в Москве.

В сентябре национальная команда провела две товарищеских встречи – с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).

