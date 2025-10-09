"Сборная Ирана — хорошая, очень крепкая команда, но наши ребята, безусловно, сильнее. Если выйдем на матч в лучшем своем составе, если будем выглядеть точно так же, как с Катаром в сентябре, то очень уверенно победим. Лично я думаю, что выиграем эту встречу со счетом 3:0", – приводит слова Пименова "Матч ТВ".
Сборная России сыграет с командой Ирана в товарищеском матче 10 октября. Встреча состоится в Волгограде на "Волгоград Арене". Начало – в 20:00 по московскому времени. Следующий матч команды Валерия Карпина состоится 14 октября. Россия сыграет с Боливией на домашнем стадионе "Динамо" в Москве.
В сентябре национальная команда провела две товарищеских встречи – с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1).
Пименов сделал прогноз на матч сборной России с Ираном
Фото: РФС