Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Кучаев – о возможном возвращении России в еврокубки: будет тяжело. Но если очень стараться, возможно все

Полузащитник "Ростова" и сборной России Константин Кучаев высказался о потенциале российских клубов в случае возвращения в еврокубки.
Фото: РФС
"Я не говорю, что мы вернемся туда и сразу начнем всех обыгрывать. Я лишь к тому веду, что сложно сравнить себя с другими, не играя с ними. Понятно, что нужно работать, что на первых порах будет тяжело. Но если очень стараться, то возможно все", — приводят слова Кучаева "Известия".

Российские футбольные клубы и сборные не принимают участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В октябре 2025 года сборная России проведет две товарищеских встречи – с Ираном и Боливией. Команда Валерия Карпина сыграет с Ираном 10 числа в Волгограде. 14 октября Россия примет Боливию в Москве. Константин Кучаев вошел в итоговый состав сборной на оба матча.

