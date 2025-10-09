Кучаев – о возможном возвращении России в еврокубки: будет тяжело. Но если очень стараться, возможно все

"Я не говорю, что мы вернемся туда и сразу начнем всех обыгрывать. Я лишь к тому веду, что сложно сравнить себя с другими, не играя с ними. Понятно, что нужно работать, что на первых порах будет тяжело. Но если очень стараться, то возможно все", — приводят слова Кучаева "Известия".
Российские футбольные клубы и сборные не принимают участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В октябре 2025 года сборная России проведет две товарищеских встречи – с Ираном и Боливией. Команда Валерия Карпина сыграет с Ираном 10 числа в Волгограде. 14 октября Россия примет Боливию в Москве. Константин Кучаев вошел в итоговый состав сборной на оба матча.
Полузащитник "Ростова" и сборной России Константин Кучаев высказался о потенциале российских клубов в случае возвращения в еврокубки.
Фото: РФС