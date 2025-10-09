Экс-игрок "Спартака": "Локомотив" может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ

"Локомотив" может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ. Ребята амбициозные, Галактионов собрал тех футболистов, которых он знает. Тренер сам молодой и тоже амбициозный. Здесь у "Локомотива" есть все шансы", - цитирует Гладилина "Чемпионат".
После 11 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на своем поле ЦСКА.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, подопечные Михаила Галактионова расположились на 6 строчке, набрав 53 очка в 30 встречах.
Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин оценил шансы "Локомотива" на чемпионство в РПЛ.
