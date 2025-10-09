Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Экс-игрок "Спартака": "Локомотив" может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин оценил шансы "Локомотива" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Локомотив" может спокойно бороться за чемпионство в РПЛ. Ребята амбициозные, Галактионов собрал тех футболистов, которых он знает. Тренер сам молодой и тоже амбициозный. Здесь у "Локомотива" есть все шансы", - цитирует Гладилина "Чемпионат".

После 11 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Михаила Галактионова примет на своем поле ЦСКА.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, подопечные Михаила Галактионова расположились на 6 строчке, набрав 53 очка в 30 встречах.

