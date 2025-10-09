Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

КДК запросил у "Ахмата" и "Краснодара" позицию по конфликту Ндонга и Сперцяна

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал конфликт защитника "Ахмата" Усмана Ндонга и полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы направили в клубы письменные запросы, чтобы они предоставили письменную позицию по Сперцяну и Ндонгу. Также запросили объяснения от самих игроков. К 16 октября мы будем иметь эти данные. В связи с этим будем рассматривать агрессивное поведение Ндонга в совокупности с тем, что у него произошло со Сперцяном", - цитирует Григорьянца "СЭ".

"Краснодар" одержал домашнюю победу над грозненским "Ахматом" в 11 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Во втором тайме главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику грозненцев Усману Ндонгу за агрессивное поведение - футболист несколько раз ударил плечом полузащитника краснодарцев Эдуарда Сперцяна.

После матча Усман Ндонг заявил, что Эдуард Сперцян оскорбил его на расовой почве, футболист "Краснодара" отверг обвинения и заявил, что защитник грозненцев нецензурно высказался в адрес его матери.

