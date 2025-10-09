Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Данни: Глушенков — потрясающий игрок, но с Аршавиным никто не может сравниться

Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни сравнил Максима Глушенкова и Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"
"Корректно ли сравнивать Аршавина и Глушенкова? Аршавин уникален, с ним никто не может сравниться. Глушенков — потрясающий игрок. Он построит великолепную карьеру, которую не нужно сравнить ни с каким другим игроком", - цитирует Данни "РБ Спорт".

Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит" с 2000 по 2009 год и с 2013 по 2015 год - россиянин провел за клуб во всех турнирах 376 матчей и отметился 80 забитыми мячами и 110 голевыми передачами. Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.

Максим Глушенков выступает за сине-бело-голубых с июля 2024 года - полузащитник сыграл за петербуржцев в 38 встречах и отметился 19 забитыми голами и 9 голевыми передачами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится