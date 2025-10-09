Данни: Глушенков — потрясающий игрок, но с Аршавиным никто не может сравниться

"Корректно ли сравнивать Аршавина и Глушенкова? Аршавин уникален, с ним никто не может сравниться. Глушенков — потрясающий игрок. Он построит великолепную карьеру, которую не нужно сравнить ни с каким другим игроком", - цитирует Данни "РБ Спорт".
Андрей Аршавин выступал за петербургский "Зенит" с 2000 по 2009 год и с 2013 по 2015 год - россиянин провел за клуб во всех турнирах 376 матчей и отметился 80 забитыми мячами и 110 голевыми передачами. Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.
Максим Глушенков выступает за сине-бело-голубых с июля 2024 года - полузащитник сыграл за петербуржцев в 38 встречах и отметился 19 забитыми голами и 9 голевыми передачами.
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни сравнил Максима Глушенкова и Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Зенит"