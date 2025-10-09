"Ильдар Раушанович — топ-тренер со своим взглядом. Он давно заслужил работать в клубе РПЛ. Он еще себя покажет", - передает слова Пальцева "Чемпионат".
Отметим, защитник "Краснодара" Валентин Пальцев ранее играл под руководством Ахметзянова за "КАМАЗ".
Напомним, ранее сегодня, 9 октября, клуб из Набережных Челнов официально объявил об уходе 41-летнего специалиста с поста главного тренера и сообщил, что Ахметзянов продолжит работу в "Оренбурге".
"Он еще себя покажет". Игрок "Краснодара" высказался о новом тренере "Оренбурга"
Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал приход Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "КАМАЗ"