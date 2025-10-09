Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

"Он еще себя покажет". Игрок "Краснодара" высказался о новом тренере "Оренбурга"

Защитник "Краснодара" Валентин Пальцев прокомментировал приход Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "КАМАЗ"
"Ильдар Раушанович — топ-тренер со своим взглядом. Он давно заслужил работать в клубе РПЛ. Он еще себя покажет", - передает слова Пальцева "Чемпионат".

Отметим, защитник "Краснодара" Валентин Пальцев ранее играл под руководством Ахметзянова за "КАМАЗ".

Напомним, ранее сегодня, 9 октября, клуб из Набережных Челнов официально объявил об уходе 41-летнего специалиста с поста главного тренера и сообщил, что Ахметзянов продолжит работу в "Оренбурге".

