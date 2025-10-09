Агент Мусаева рассказал о состоянии здоровья нападающего ЦСКА

"У Тамерлана нет никакого надрыва или разрыва, просто спазм и отек задней мышцы бедра. Надеюсь, что он будет готов к матчу с "Локомотивом", но пока это еще непонятно", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (3:2) и был заменен на 7-й минуте встречи.
В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 17 играх за "армейцев" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Таймаз Харханов, агент форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева, прокомментировал самочувствие своего клиента после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА