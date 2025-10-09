Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Агент Мусаева рассказал о состоянии здоровья нападающего ЦСКА

Таймаз Харханов, агент форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева, прокомментировал самочувствие своего клиента после травмы.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Тамерлана нет никакого надрыва или разрыва, просто спазм и отек задней мышцы бедра. Надеюсь, что он будет готов к матчу с "Локомотивом", но пока это еще непонятно", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (3:2) и был заменен на 7-й минуте встречи.

В текущем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 17 играх за "армейцев" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами.

