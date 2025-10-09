Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Нападающий сборной Ирана высказался о предстоящем матче с Россией

Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией.
Фото: РФС
- Два с половиной года назад я столкнулся с Россией на поле. Наш матч прошёл в Тегеране. Он мне запомнился. Надеюсь, что завтрашний матч будет не менее запоминающимся, - сказал Мохеби "Чемпионату".

Предыдущий товарищеский матч между командами состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1.

Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве. Сборная России не проиграла ни одного матча в 2025 году, дважды сыграв вничью и одержав четыре победы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится