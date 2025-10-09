Нападающий сборной Ирана высказался о предстоящем матче с Россией

- Два с половиной года назад я столкнулся с Россией на поле. Наш матч прошёл в Тегеране. Он мне запомнился. Надеюсь, что завтрашний матч будет не менее запоминающимся, - сказал Мохеби "Чемпионату".
Предыдущий товарищеский матч между командами состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1.
Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве. Сборная России не проиграла ни одного матча в 2025 году, дважды сыграв вничью и одержав четыре победы.
Нападающий "Ростова" и сборной Ирана Мохаммад Мохеби поделился ожиданиями от матча с Россией.
Фото: РФС