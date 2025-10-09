Агент Сафонов прокомментировал назначение нового главного тренера "Оренбурга"

- Ахметзянов — толковый тренер, "Оренбург" не прогадал с выбором. Он точно поможет клубу. Буду с интересом следить за его работой, - сказал Сафонов, - сказал Сафонов "РБ Спорт".
Ахметзянов сменил в "Оренбурге" тренера Владимира Слишковича, под руководством которого команда набрала семь очков в 11 сыгранных турах. О назначении стало известно сегодня, 9 октября. Ахметзянов возглавлял "КАМАЗ" с ноября 2020 года.
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о назначении Ильдара Ахметзянова главным тренером "Оренбурга".
Фото: ФК "КАМАЗ"