Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в "ПСЖ"

- Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где?то больше уделять времени тренировочному процессу, - сказал Сафонов "Матч ТВ".
Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.
В текущем сезоне Матвей Сафонов еще не появлялся на поле в составе "ПСЖ".
