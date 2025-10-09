Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
2 - 2 2 2
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Мальта
0 - 4 0 4
НидерландыЗавершен
Шотландия
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Австрия
10 - 0 10 0
Сан-МариноЗавершен
Беларусь
0 - 6 0 6
ДанияЗавершен
Чехия
0 - 0 0 0
ХорватияЗавершен
Фарерские острова
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
УэльсЗавершен
Польша
1 - 0 1 0
Новая ЗеландияЗавершен

Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в "ПСЖ"

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал отсутствие игрового времени в "ПСЖ".
Фото: "Чемпионат"
- Я не воспринимаю это как свою личную неудачу, просто как показатель того, что нужно продолжать работать. Возможно, нужно где?то больше уделять времени тренировочному процессу, - сказал Сафонов "Матч ТВ".

Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.

В текущем сезоне Матвей Сафонов еще не появлялся на поле в составе "ПСЖ".

