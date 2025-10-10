Радимов – о выборе Сафонова капитаном сборной: хороший жест тренерского штаба. "ПСЖ" это увидит

"Все знают его футбольные качества, и даже в прошлом году он в конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой помог "ПСЖ" выиграть много трофеев. И в этом плане это очень хороший жест со стороны тренерского штаба. Абсолютно правильное назначение, которое поможет и самому Сафонову, и "ПСЖ" увидит, что это капитан сборной", — приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится в пятницу, 10 октября в Волгограде. На предматчевой пресс-конференции Сафонов показал журналистам капитанскую повязку, в которой он выведет команду на поле.
Матвей Сафонов стал игроком "ПСЖ" летом 2024 года. Он перешел во французскую команду из "Краснодара". Вместе с парижанами российский вратарь выиграл чемпионат Франции, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, клуб Сафонова одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА. За сборную России голкипер провел 15 встреч, в которых пропустил 10 голов и 8 раз сыграл "на ноль".
Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал решение назначить вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова капитаном сборной России на встречу с Ираном.
